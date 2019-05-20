في أقل من 24 ساعة.. حماقي يتصدر "يوتيوب" بإعلان "قادرين نعملها"

تصدّر الفنان محمد حماقي المركز الأول في قائمة صدارة المشاهدات على "يوتيوب"، بإعلانه الرمضاني الجديد "قادرين نعملها"، بعد أقل من 24 ساعة من طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وكان قد طرح حماقي إعلانه بالأمس لصالح مستشفى 500500لعلاج السرطان بالمجان، وسط حالة من الترقب، ولاقى استحسانا جماهيريا كبيرا فور صدوره، وشهد الإعلان حضور عدد كبير من نجوم الفن أهمهم يسرا، ليلى علوي،
أغنية "قادرين نعملها" من كلمات: أمير طعيمة، ألحان، عمرو مصطفى، توزيع:أحمد إبراهيم، واقترب عدد مشاهداتها من حاجز النصف مليون مشاهدة.
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