فن ومشاهير

محمد إمام عن مسلسل هوجان: "إيه كمية المشاهدة اللي زي القمر دي؟"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام عن مسلسل هوجان: "إيه كمية المشاهدة اللي زي القمر دي؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم محمد إمام عن سعادته الشديدة، بردود الأفعال الإيجابية على مسلسله " هوجان".

 

وكتب " إمام"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلا: " ايه كمية الكلام الحلو ده  و ايه كمية الرسومات و التصميمات الجميلة دى و ايه موضوع الترند اللي كل يوم ده  و ايه نسبة المشاهدة اللي زى القمر دى  و ايه حلاوتكم و جمالكم دول أحلى جمهور في العالم انتوا ولا ايه". 

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا