كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام عن مسلسل هوجان: "إيه كمية المشاهدة اللي زي القمر دي؟" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم محمد إمام عن سعادته الشديدة، بردود الأفعال الإيجابية على مسلسله " هوجان".

وكتب " إمام"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلا: " ايه كمية الكلام الحلو ده و ايه كمية الرسومات و التصميمات الجميلة دى و ايه موضوع الترند اللي كل يوم ده و ايه نسبة المشاهدة اللي زى القمر دى و ايه حلاوتكم و جمالكم دول أحلى جمهور في العالم انتوا ولا ايه".