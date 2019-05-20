كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الأحداث الجديدة من مسلسلات "الزوجة 18" و"زودياك" و"أنا شيري دوت كوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر "الخليج 365 الفني" تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسلات "الزوجة 18" و"أنا شيري دوت كوم" و"زودياك"، وهم من إنتاج Viu Original.

البداية مع مسلسل "الزوجة 18"، مسلسل كوميدي من بطولة حسن الرداد، يحكي عن المغامرات الرومانسية التي يعيشها زير نساء مشهور والتدابير غير المألوفة التي يعتمدها لإيقاع الفتيات في شِراك غرامه، ولكن تتبدّل الأحوال عندما تكتشف آخر ضحاياه حقيقته فتقرّر تلقينه درساً لا ينسى يجعله يستوعب قيمة الحب الحقيقي.

نبذة من الحلقات:

ح١٤

حمزة يواجه مواجهة خطيرة ويعرض نفسه لخطر شديد!

ح١٥

حمزة يفجّر مفاجأة مذهلة ستقلب الموازين وكل هل ستستفيد منها أسماء؟

ح١٦

إهمال حمزة في الشركة يتسبب له بمشكلة كبيرة جدا، هل يحتملها؟

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"زودياك"، هذا المسلسل هو الإنتاج الدرامي الأول لأحد أعمال الكاتب المصري الشهير الراحل د. أحمد خالد توفيق، المعروف برائد أدب المغامرة والرعب العربي. ويتتبع المسلسل المؤلف من 15 حلقة تفاصيل حياة مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون لعنة تسلب حياة من حولهم بطريقة مرتبطة بالبرج الفلكي للضحية. يخوضوا مغامرة من اجل انقاذ حياتهم انفسهم وتقودهم مغامرتهم الي أصل اللعنة: مصر الفرعونية! المسلسل من بطولة أسماء أبواليزيد وخالد أنور ومي الغيطي.

نبذة من الحلقات:

ح١٤

يُمنى تقرر أن تفدي نفسها لتحرر صديقتها مريم من قبضة انجي على الرغم من رفض شريف لهذا، بينما في الزمن القديم تكتشف ماكنيا السر الرهيب الذي يخفيه معلمها مانيسو.

ح١٥

يطلب سامي وليلى مساعدة الدكتور مراد في الوصول الى قلادة ماكنيا في الوقت المناسب بينما يجد شريف ومريم ويُمنى أنفسهم أسرى لأنجي في المعبد الغرقان من أجل طقوس تسليم يُمنى الى مانيسو للانتقام منها.

"أنا شيري دوت كوم"، هذا المسلسل المؤلف من 15 حلقة هو من بطولة سارة الشامي ومحمد مهران، ويروي قصة شيري التي ورثت عن والدتها مصممة الأزياء الشهيرة الراحلة كنزاً تمثل بمستودع ملابس سينمائية، مليء بفساتين ارتدتها نجمات سينما لامعات على مدار عقود. وتقرر شيري بمساعدة اصدقائها بيع هذه الفساتين من خلال موقعها على الإنترنت: anasherry.com، لتمضي بذلك في طريق مليئة بالعقبات والتحديات. وتعرض Viu هذا المسلسل مجاناً خلال الأسبوعين الأخيرين من رمضان.

نبذة من الحلقات

ح١٤

سيتم عرض جميع الفساتين في محل أزياء شهير، وليس هناك من حل أمام شيري ورفاقها إلا اقتحام المعرض بخطة مُحكمة لاستردادها، فيشترك الجميع في العملية، حتى محمود القاضي نفسه! فهل تنجح الخطة؟

ح١٥

تقع شيري في صراع داخلي بين نجاح مشروعها بأي طريقة وبين ضميرها وافتراقها عن أصدقائها. فهل ستنجح في العودة إلى الصواب قبل فوات الأوان؟