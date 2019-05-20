كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة الرابعة عشر مسلسل البرنسيسة بيسة رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

فشلت البرنسيسة بيسة التي تجسد شخصيتها مي عز الدين ضمن أحداث مسلسلها الجديد البرنسيسة بيسة، في اقناع "اوس أوس" بالتنازل عن الأرض التي تم بناء عليها المدرسة.