كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. دينا الشربيني ترفض العودة لزوج شقيقتها في زي الشمس 14 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل زي الشمس، اعترف عمر "أحمد صلاح السعدني" بحبه لـنور "دينا الشربيني" وأنه لم ينساها حتى بعد زواجه من شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور"، ولكنها ورغم اهتمامها الزائد به، وعيناها اللذان يفضحهما الحب، رفضت العودة من جديد، وأمرته أن لا يفتح الموضوع مرة أخرى.

كما استعرضت الحلقة مطاردات سيف "أحمد مالك" لـفريدة، وهوسه بها، في الوقت الذي ملّت هي من العلاقة، ليكون هذا هو الدافع خلف قتلها، ومازالت الحلقات لم تكشف تفاصيل علاقة فريدة بطبيبها النفسي، وكيف كانت قصة الحب التي بينهما.

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ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.