كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة الرابعة عشر رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت بيسة فى اقناع روبرتو بالتراجع عن بيع نصيبه فى الأرض لكاظم الذى بدوره يخطط لإعطاء روبرتو 300 ألف جنيه أمام بيسة لإتمام عملية البيع وبعدها يحصل على المبلغ مرة أخرى وبالفعل يوقع عقود بيع نصيبه الى كاظم فى حضور بيسة.

مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل البرنسية بيسة أحداثا كوميدية، حيث