شاهدوا فيفي عبده تتحدث عن زواجها من فنان هندي ثري.. وما حصل مفاجئة!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 02:02 مساءً - تحدثت الراقصة المصرية ​فيفي عبده​ عن بداياتها الفنية، حيث كشفت عن أنها كانت ستتزوج من فنان هندي ثري، لافتة إلى أنها تعرفت عليه عندما كانت في لبنان، ولكن لم يحدث النصيب.

وأضافت عبده أنها عندما ذهبت لزيارته في الهند فوجئت بثرائه الضخم، مشيرة إلى أنه كان يملك عددًا كبيرًا من السيارات، معلقة: “كان بيختار العربية حسب لون البدلة التي يرتديها”.

وتابعت: “كنت كلما رأيت شيئًا عنده، أقول له عندي مثله في مصر.. وعندما جاء لزيارة مصر اكتشف أنني كنت أخدعه”.