شاهد… سلسال احلام يثير التساؤلات!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 02:02 مساءً - تعرف النجمة الاماراتية احلام بنشاطها وتواصلها الدائم مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد حرصت احلام على معايدة احد متابعيها بمناسبة عيد ميلاده ونشرت فيديو ظهرت فيه وهي تغني له “هابي بيرثداي”. غير ان اللافت كان ان سلسال احلام خطف الانظار منها وذلك بسبب ظهوره معلقا بشيء ما فبدا كأن احد يمسكه يحركه..

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