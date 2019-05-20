شاهدوا.. الأمير هاري وميغان ماركل في ذكرى زواجهما الأول

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 02:02 مساءً - يصادف اليوم ذكرى زواج ​الأمير هاري​ ودوقة ساسيكس ​ميغان ماركل​ الأول في كنيسة سانت جورج في قلعة ويندسور بحضور عدد كبير من الضيوف بينهم مشاهير من العالم ووجوه إعلامية وإجتماعية حيث وصلت العروس إلى الحفل برفقة والدتها، ثم قام والد الأمير هاري الأمير تشارلز باصطحاب عروس ابنه إلى داخل الكنيسة.

وارتدت ميغان فستاناً أبيضاً بسيطاً من توقيع دار “جيفنشي”، بالإضافة إلى أنها اختارت الطرحة الطويلة لتزيّن الفستان.

وبعد مرور عام على زفافهما يحتفلان اليوم أيضاً بولادة طفلهما الأول الذي ولد قبل أسبوعين وأطلقا عليه إسم “آرتشي” وهو بصحة جيدة وبعد ساعات ظهر الأمير هاري إلى جانب ميغان ماركل يحمل طفلهما الأول.

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