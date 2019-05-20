- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 02:02 مساءً - يصادف اليوم ذكرى زواج الأمير هاري ودوقة ساسيكس ميغان ماركل الأول في كنيسة سانت جورج في قلعة ويندسور بحضور عدد كبير من الضيوف بينهم مشاهير من العالم ووجوه إعلامية وإجتماعية حيث وصلت العروس إلى الحفل برفقة والدتها، ثم قام والد الأمير هاري الأمير تشارلز باصطحاب عروس ابنه إلى داخل الكنيسة.
وارتدت ميغان فستاناً أبيضاً بسيطاً من توقيع دار “جيفنشي”، بالإضافة إلى أنها اختارت الطرحة الطويلة لتزيّن الفستان.
وبعد مرور عام على زفافهما يحتفلان اليوم أيضاً بولادة طفلهما الأول الذي ولد قبل أسبوعين وأطلقا عليه إسم “آرتشي” وهو بصحة جيدة وبعد ساعات ظهر الأمير هاري إلى جانب ميغان ماركل يحمل طفلهما الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. الأمير هاري وميغان ماركل في ذكرى زواجهما الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.