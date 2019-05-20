كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 02:02 مساءً - نشر الممثل ​وائل عبد العزيز​ شقيق الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ صورا لها من جلسة تصويرها الأخيرة وتغزل بها بعد طلاقها. ,علق وائل على الصور كاتبا: “هي الست بتطلق بتحلو ليه يا جدعان

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كانت هذه تفاصيل خبر شقيق ياسمين عبد العزيز بأول تعليق بعد طلاقها.. شاهدوا ماذا قال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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