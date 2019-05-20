نهاية كارثية لـ”صراع العروش”.. وصحيفة أمريكية: “لا يستحقها الجمهور”!

متابعة بتجـــــــــرد: بعد ثمانية مواسم عرضت خلال ثمان سنوات انتهى المسلسل الملحمي “صراع العروش” الذي يعرض على شبكة “HBO” بعد الحلقة السابعة والأخيرة من الموسم الثامن بنهاية صادمة وغير متوقعة.

وامتدت الحلقة نحو ساعة و20 دقيقة انتهى خلالها الصراع الدموي على العرش المصنوع من مئات السيوف، باحتراق العرش نفسه عن طريق أحد التنانين الغاضبة ليعلن نهاية مملكة ويستيروس.

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل تارغارين “إيميليا كلارك”، والمعروفة بـ”أم التنانين”، على يد حبيبها جون سنو “كيت هارينغتون”، لخوفه أن تستبد بالحكم كمن سبقوها، وخاصة أنها تحولت لشخص شرير في مفاجأة صادمة لعشاق المسلسل في الحلقة الماضية وأحرقت عاصمة المملكة حتى بعد استسلام أعدائها.

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وعن تولي الحكم فقد اختار النبلاء بران ستارك الذي أصبح على إثر سقطة من برج عال يعرف الماضي والمستقبل، فيما اختارت آيا ستارك ألا تعود للشمال وأبحرت إلى غرب ويستروس.

وعقبّت الصحف الأمريكية على النهاية المفاجئة، وقالت “يو إس إيه توداي” عن الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن: إنها “نهاية كارثية لا يستحقها الجمهور”، ووصفت النهاية بـ”المبتذلة”.

ويُعد مسلسل “صراع العروش” أحد أكثر المسلسلات شعبية في العالم، هو مسلسل فانتازيا ملحمي من تأليف ديفيد بينيوف ودانيال وايز لصالح قناة “اتش بي أو”، وهو اقتباس لرواية صراع العروش التابعة لسلسلة روايات “أغنية من ثلج ونار” لمؤلفها جورج آر. آر مارتن.