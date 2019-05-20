للمرة الثالثة.. سكارليت جوهانسون تعلن نيتها الزواج من هذا الشخص

متابعة بتجـــــــــرد: بعد عامين من الارتباط، قررت أيقونة هوليوود سكارليت جوهانسون وكاتب حلقات “ساترداي نايت لايف”، “كولن جوست” إعلان خطبتهما السرية، ونيتهما للزواج.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، سيكون هذا الزواج الذي لم يحدد الاثنان موعدا بعد واكتفيا بالقول بكلمة “قريبا”، هو الثالث لـ”سكارليت”، 34 عاما، فالأول كان من الممثل “ريان رينولدز”، والثاني كان من الصحفي “رومان دوريا”، ولديها ابنة منه وهي “روز”.

في المقابل، سيكون هذا هو الزواج الأول لـ”جوست”، 36 عاما، وقد حافظ الاثنان على علاقتهما منذ أن تواعدا لأول مرة في يوليو 2017، وسارا لأول مرة معا على السجادة الحمراء في العرض الأول من فيلم “أفنجرز.. إنفينيتي وور” عام 2018.

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صرحت “سكارليت” سابقا متحدثة عن شخصية خطيبها قائلة إنه مختلف عن العديد من الرجال الذين كانت معهم، مؤكدة أنه من الصعب إرضائها، وهو كذلك أيضًا، وهذه إحدى أوجه التشابه الكثيرة بينهما، وقال صديق مقرب منهما إنهما يقضيان وقتا طيبا معا.

“سكارليت جوهانسون” كان لها تصريحات مثيرة للجدل سابقا بشأن الزواج، قائلة إنها تعارض فكرة الزواج من شخص واحد لبقية العمر؛ فبحسب تفسيرها فإن الجهد المبذول للحفاظ على العلاقة الطيبة بين الزوجين يتطلب مجهودا منافي لطبيعة البشر.