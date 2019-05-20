نقل سهير البابلي إلى المستشفى وهذه تفاصيل حالتها الصحية

متابعة بتجــــــــــرد: أثار المخرج عمر زهران، حالة من الجدل، بعد أن شارك متابعيه وأصدقائه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بمجموعة من الصور ظهر من خلالها بجانب النجمة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات.

وعلق “زهران” على الصور التي ظهرت من خلالها “البابلي” وهي في حالة صحية غير مستقرة وقال: “كل الدعوات من قلبي، لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن، الرائعه دوما.. سهير البابلي”، وتفاعل معه الكثيرون من محبيها الذين حرصوا على الاطمئنان على حالتها الصحية وتمنوا لها الشفاء العاجل.

ومن ناحيته، قال المخرج عمر زهران، في تصريحات له، أن النجمة الكبير سهير البابلي قد نقلت إلى إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد أن شعرت بارتفاع في ضغط الدم، وعلى الفور تعامل الأطباء مع الحالة ودخلت الرعاية المركزة، ومنعوا عنها الزيارة، ولكن بعد ساعات قليلة تحسنت حالتها.

الجدير بالذكر أن النجمة الكبيرة سهير البابلي، هي واحدة من أهم نجمات الفن في مصر، وقدمت العديد من الأعمال الفنية من بينها مسرحية “ريا وسكينة” مع النجمة الراحله شادية، وكان آخر أعمالها مسلسل “قانون سوسكا” الذي قدمته منذ ثلاثة أعوام مع مجموعة من نجوم الدراما من بينهم عزت أبو عوف.