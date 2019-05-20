لطيفة التونسية تواجه أزمة حقيقية.. فهل تلجأ إلى القضاء؟

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة لطيفة التونسية أن بعض الأشخاص يدّعون إدارة أعمالها، موضحة أنها تواجه أزمة حقيقية بسببهم.
ووضعت لطيفة التونسية حدَّا لهذه الأزمة حيث كشفت من خلال حسابها على “إنستجرام” عن هوية مديرة أعمالها وكتبت: “أشخاص كتير بتدعي أنها مديرة أعمالي.. أنا الوحيدة المسؤولة عن شغلي مدام دوريس موريس إسكندر”.
وتلقّت تعليقات عدة من جمهورها الذين طلبوا منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ أي شخص يدعي كذبًا أنه مدير أعمالها.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال لطيفة التونسية الفنية كانت أغنية “فيها وفيها” التي أطلقتها في موسم الصيف الماضي، كما وقدّمت بصوتها مؤخرًا إحدى روائع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعنوان “فتنة الإرهاب” وذلك في ختام فعاليات منتدى الإعلام العربي في دورته الثامنة عشرة وحفل جائزة الصحافة العربية.
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