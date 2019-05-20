أرنولد شوارزنيغر يتعرض للضرب في حدث رياضي

May 20, 2019
تعرض نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر لهجوم بعدما ركله شخص في ظهره خلال مشاركته في حدث رياضي في جنوب إفريقيا.
وتناول رواد الشبكة العنكبوتية الفيديو بكثافة على مواقع التواصل، حيث ظهر “شوارزنيغر” وهو يلتقط صورًا على طريقة السيلفي مع معجبيه خلال فقرة القفز بالحبال في مسابقة “أرنولدكلاسيك” عندما تلقى ضربة مباغته على ظهره.
وتمكن الحرس الخاص بـ “شوارزنيغر” على الفور من القبض على الشخص المعتدي وتقييده وتسليمه الى الشرطة.
وشكر شوارزنيغر معجبيه على تويتر وطمأنهم على صحته، مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.
نذكر ان بطولة “أرنولد كلاسيك إفريقيا” تقام في شهر أيار/مايو من كل عام، وتضم العديد من المسابقات من بينها: كمال الأجسام والرياضات القتالية.
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