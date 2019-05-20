خاص- طوني نصير يطوّع “أديب” فيتألق في “الباشا”

بعدما سلط الضوء بشخصية “عبدالله” على الانسان المهمش من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا، حيث أبدع في تأدية دوره في مسلسل “احمد وكريستينا” الذي عُرض منذ سنوات وكان حديث الناس، ها هو الممثل اللبناني طوني نصير يتفوّق مرة جديدة على نفسه من خلال دور “أديب” في مسلسل “الباشا” انتاج شركة مروى غروب.

شخصية “أديب” محورية في العمل حيث لا تمر حلقة وإلا ويظهر فيها، خاصة أنه يد الباشا (رشيد عساف) اليمنى التي تُنفذ له أعماله غير القانونية من خطف وسرقة وضرب لقاء بدل مالي.

ومن جهة هو يتمتع بقلب طيب وحنون حيث ظهر في عدة حلقات سابقة وهو يتعاطف مع وحيد (انور نور) الذي أراد الباشا قتله.

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حركات أديب وإبداعه أمام الكاميرا إن من خلال إظهار حبه أو عندما يَغْضَب الباشا فينهال عليه بالضرب، كلها تتطلب مهارات تمثيلية وجسدية كبيرة تجعل من طوني نصير الممثل الذي لا يخاف من تأدية أي شخصية بل “يطحش” ويتقمصها لتصل الى كل المشاهدين.

هذه المرّة أيضاً كسب طوني نصير الرهان ونال ثقة الجمهور وهو الأهم، ولكن نأمل أن يلتفت القيمين على توزيع الجوائز الى هذا الممثل الذي يُبدع بأدواره وأن يكافأ بجائزة تكريمية عربون تقدير على كل ما قدمه للدراما اللبنانية منذ نعومة أظافره وحتى اليوم.

ويستكمل فريق عمل مسلسل “الباشا” تصوير الجزء الثالث منه وقد انضم غليه وجوه جديدة منها: جويل الفرن ويمنى شري. وهو من كتابة رازي وردة، اخراج كنان اسكندراني ويضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، طوني نصير، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.