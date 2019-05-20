ميغان ماركل كانت على علاقة بهذا النجم قبل زواجها من الأمير هاري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالرغم من زواجها من الأمير هاري واستقبالهما مولودهما الأول، ما يزال هناك العديد من أسرار حياة ميغان ماركل تظهر على الساحة من فترة لأخرى، وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها السابقة.

وعلى عكس ما يعرف بشأن زواجها السابق من تريفور إنغلسون، إلا أنه يبدو أن هناك علاقة أخرى سبقت لقاء ميغان بأميرها هاري.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ذا صن" البريطانية، جمع بين ميغان ماركل ونجم إكس فاكتور السابق مات كاردل علاقة سرية عبر الإنترنت في 2015، وهي علاقة لم يُكشف عنها إلى الآن، ولكنها لم تستمر طويلًا.

وقال مصدر لم يُكشف عنه: "قام مات بمتابعة ميغان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى أنها ممثلة جميلة في مسلسل سوتس، ولكنه ذُهل عندما تابعته هي على الفور وبدأت في إيصال رسائل له وقالت إنها معجبة جدًا بفنه".

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إلى ذلك، قال المصدر: "تحدث مات وميغان لبعض الوقت على الإنترنت قبل أن تقترح ميغان أن تلتقي بمات، ولكنه بعد ذلك ارتبط بصديقته رسميًا وشعر أنه ليس مناسبًا الاستمرار في التواصل مع ميغان، وظل يتجاهلها ولم يرد على رسالتها الأخيرة".

يُذكر أن "مات" لا يزال على علاقة مع صديقته آمبر هيرنامان 28 عامًا، والتي يُذكر أنها ساعدته على محاربة إدمان المخدرات والكحول عقب مشاركته في "إكس فاكتور".

وفيما يتعلق بميغان ماركل، تابعت حياتها، حتى التقت بالأمير هاري في يونيو 2016 عن طريق أصدقاء مشتركين، بينهم صديقة ميغان الصحافية البريطانية "كاتي هيند".

ورفض المتحدثون باسم "مات" ودوقة ساسكس، طلب الصحيفة للتعليق على ما ورد.