روبي ويليامز يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويطلب يدها للمرة الثانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بطريقة استثنائية؛ احتفل مؤخرًا المغني البريطاني روبي ويليامز بعيد ميلاد زوجته المحبوبة الممثلة آيدا فيلد، وسط العائلة والأصدقاء المقربين في أجواء رومانسية.

يُظهر الفيديو كيف يغني "روبي" برومانسية لزوجته احتفالًا بعيد ميلادها الأربعين، قبل أن يفاجئها ويركع على ركبته طالبًا يدها مرة أخرى.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، يمكن سماع "روبي" وهو يغني لزوجته ويقول: "أحب آيدا...حبيبتي، هناك أمرٌ آخر، هل تقبلين الزواج مني مرة أخرى؟"

وكما هو متوقع، وافقت "آيدا" على الفور وتعانق الاثنان وسط تهليل وهتاف عائلتيهما وأصدقائهما، وتألقا بالأحمر على طريقتهما الخاصة.

يجدر بالذكر أن "روبي" و"آيدا" متزوجان منذ عام 2010، ولديهما 3 أبناء، وهم ثيودورا روز 6 أعوام وتشارلتون فالنتاين 4 أعوام وكوليت جوزفين 8 أشهر، والتي تم إنجابها عن طريق أم بديلة.

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وكان لقاؤهما الأول في يوليو 2006 من خلال أصدقاء مشتركين، وفي لقاء له مع مقدم البرامج البريطاني جوناثان روس، قال روبي: "لطالما اعتقدت أني سأظل أعزبًا طوال حياتي حتى قابلت آيدا، فهي شخص رائع وأنا مغرم بها".

ويجدر بالذكر أنه في 2018، انضم "روبي" و"آيدا" إلى لجنة تحكيم "ذا إكس فاكتور" في بريطانيا، ولكنهما كشفا في أبريل هذا العام أنهما لن ينضما للجنة تحكيم البرنامج مرة أخرى.

ويُعتقد أن سبب ذلك يرجع إلى خلاف مع إدارة البرنامج للشؤون المالية بعد مطالباتهما بزيادة راتبيهما اللذين يبلغان 10 ملايين جنيه إسترليني.