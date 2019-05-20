حسام جنيد يعلق على أزمة النجوم السوريين واللبنانيين.. وهذا ما قاله عن تيم حسن

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علق الفنان السوري حسام جنيد على ما يجري في الساحة الفنية من مشاكل بين النجوم السوريين واللبنانيين، والتي تم تداولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أحدث بعضها جدلاً واسعًا.

وأبدى جنيد خلال لقائه مع "فوشيا" رأيه بأداء الممثل تيم حسن في مسلسل "الهيبة - الحصاد"، خاصة وأن المسلسل لاقى بعض الانتقادات من الجماهير.

ويعيش حسام جنيد هذه الايام، نجاح أعماله التي يطلقها بين الحين والآخر، وسيتضمنها ألبومه الجديد الذي من المتوقع أن يبصر النور في عيد الفطر المبارك.

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ويواصل النجم السوري تصوير أغنيته الأخيرة "فوتي بعلاقة " وهي من كلمات فادي أبو خليل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع فلراين، أما الاشراف العام فلميشل ميرو، والتي كان قد انتهى من تصويرها في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد وبمشاركة مميزة من زوجته الممثلة إمارات رزق، وذلك بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا.

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