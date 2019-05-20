شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ جديد.. ظهور زجاجة مياه فى الحلقة الأخيرة من جيم أوف ثرونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أنها الحلقة الأخيرة التى انتظرها الملايين حول العالم بفارغ الصبر، ومن المفترض أن تترك انطباعا جيدا خاصة بعد واقعة كوب القهوة الذى ظهر فى إحدى الحلقات، وقع مخرج العمل فى خطأ جديد فى الحلقة الأخيرة حيث ظهرت زجاجة مياه بلاستيكية، والتي لاحظها العشرات من متابعى المسلسل حول العالم، كما شن جمهور المسلسل عاصفة من الانتقادات على الخطأ الذى وقع فيه المخرج، وأن هذا الخطأ ليس الأول بل وقع فيه من قبل.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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