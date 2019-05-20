شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل طلقة حظ الحلقة 14..ايمى سالم تقتل محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة، من مسلسل "طلقة حظ"، بمحاولة عبد الصبور " مصطفى خاطر" وصديقه عباس "محمد أنور " الهروب من الشرطة، وأثناء هروبهم يتم خطفهم بواسطة زوجة القتيل المتهم عبد الصبور بقتله.

وخلال الأحداث يقوم خضير "حسنى شتا" شقيق سلوى " آيتن عامر" ببيع منزل عبد الصبور التي تعيش في زوجته وشقيقاته ويصبحون في الشارع، بسبب رهنها للمنزل من قبل لمساعدة زوجها "عبد الصبور" في دفع مصاريف قضيته الأولى، وانتهت الحلقة بضرب ايمى سالم عباس " محمد أنور " بالرصاص وسط ذهول عبد الصبور " مصطفى خاطر".

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وONDMCو وCBC.