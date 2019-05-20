شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام بعد ردود الأفعال الإيجابية على "هوجان": أحلى جمهور فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد إمام عن سعادته الشديدة، بردود الأفعال الإيجابية على مسلسله " هوجان"، و الاستحسان الكبير الذى ناله منذ عرض الحلقة الأولى.

وكتب " إمام"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، قائلا: " ايه كمية الكلام الحلو ده و ايه كمية الرسومات و التصميمات الجميلة دى و ايه موضوع الترند اللي كل يوم ده و ايه نسبة المشاهدة اللي زى القمر دى و ايه حلاوتكم و جمالكم دول أحلى جمهور في العالم انتوا ولا ايه".

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ومسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30 على قناة الحياة بشكل حصرى، وحقق انتشارا واسعا، كما نال استحسان الكثيرين وأصبح التريند الأول فى مصر والوطن العربى بعد عرض الحلقات الأولى، ويشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.