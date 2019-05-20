شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.."مارادونا" في مهرجان كان السينمائي اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم الاثنين فيلم " DIEGO MARADONA " بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، حيث يتم عرض الفليم في قاعة " SALLE DU SOIXANTIÈME " .

و فيلم " DIEGO MARADONA " من إخراج أسيف كاباديا، ومدة عرضه 130 دقيقة، هو فيلم وثائقي يركزعلي عدد من المحطات المهمة في حياة لاعب كرة القدم الشهير دييجو أرماندو مارادونا الذي حقق شعبية مذهلة في فترة الثمانينات .



بوستر الفيلم