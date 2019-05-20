شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة سناء يونس.. اكتشفها فؤاد المهندس وقدمت أكثر من 120 عملا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة سناء يونس والتى توافق الاثنين 20 مايو، وعلى الرغم من موهبتها الفنيةالكبيرة الا أنها لم تحظى بنجومية تماثل موهبتها.

ولدت سناء يونس فى يوم 3 مارس عام 1942، وبدأت علاقتها بالفن عندما كانت طالبة بالجامعة من خلال مسرح الجامعة أثناء دراستها بقسم علم الإجتماع بكلية آداب جامعة الإسكندرية.

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تميزت سناء يونس بخفة دمها والكوميديا التى تسيطر عليها، اكتشفها النجم فؤاد المندس ونجح فى تقديمها للجمهور حيث ظهرت من خلال عدة مسرحيات كوميدية، "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي".

لم تكتف سناء يونس بالمسرح فقط، بل شاركت فى السينما بأكثر من 40 فيلم، منها، "أضراب الشحاتين"،"حمام الملاطيلي"،"جنون الشباب"،"سري للغاية"، "الجوع"، "المصير"، وآخر افلامها مع الفنان أحمد السقا "حرب أطاليا".

وشاركت أيضا فى الدراما التليفزيونية بحوالى 80 عملا منها، "أسعد زوج فى العالم", "السيرة الهلالية"، "سر الارض"، "بوابة الحلوانى"، "عريس جديد وعريس قديم"، "الوسية"، "رجل آيل للسقوط"، "الدم والنار"، "العميل 1001".