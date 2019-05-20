شكرا لقرائتكم خبر عن البرنسيسة بيسة الحلقه 14.. سكسكة تكشف عمليه نصب روبرتو على بيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 14 من مسلسل البرنسيسة بيسة للنجمة مى عز الدين والذى يتم عرضه على قناة الحياة، فشل بيسة فى اقناع "روبرتو" – أوس أوس بالتراجع عن بيع نصيبه فى الأرض لكاظم الذى بدوره يخطط لإعطاء روبرتو 300 ألف جنيه أمام بيسة لإتمام عملية البيع وبعدها يحصل على المبلغ مرة أخرى وبالفعل يوقع عقود بيع نصيبه الى كاظم فى حضور بيسة.

تقرر بيسة العودة إلى عملها فى فرقة "هيصة" – ضياء الميرغنى بعد ضياع المدرسة منها وانكسارها، ومع أول فرح تشارك فى احيائه تجد شويكار" – بوسى فيه وتغادر مباشرة بعد نظرة شماتة من شويكار، لتكشف "سكسكة" عملية النصب التى تمت باخبار بيسة أن روبرتو نصاب وكل أوارقه مزورة، ولكن بعد فوات الأوان لأنه هرب ومعه الـ 300 ألف جنيه ونصب على كاظم أيضاً.

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بيسة تعود إلى المدرسة مرة أخرى لعدم قانونية بيع روبرتو نصيب بيسة فى المدرسة، وتعيد تقسيم كل شىء مرة أخرى وتحضر لجنة من الوزارة إلى المدرسة والتفتيش فيها والمفاجأة ان بيسة استعانت بعم هيصة لينتحل شخصية المفتش.

مسلسل البرنسيسة بيسة يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.