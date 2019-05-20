شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ابن أصول الحلقه 14.. هشام يتزوج نعمة وتتشاجر مع زوجته رحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ابن اصول ، العديد من الأحداث والتطورات التي تتعلق بأبطال العمل، حيث شهد على زواج هشام ( حمادة هلال ) من نعمة ( ايتن عامر) داخل الفيلا، بعدما منحت والدته أصول (سوزان نجم الدين) لها مبلغ مقابل ذلك، وأكدت لابنها ضرورة زواجه من امرأة أخرى غير رحمة (رانيا منصور) وهو ما وافق عليه لإنهاء زواجه السري من نعمة معتبراً ذلك فرصة أتته على طبق من ذهب له هو ونعمة.

وأثناء إتمام الزواج، جاءت رحمة وعائلتها بعد مكالمة من شامل (عماد رشاد) أخبر فيها والدتها بالأمر لتتشاجر رحمة مع نعمة على مرمي أعين هشام داخل الفيلا، كما شهدت الحلقة تطور الأحداث على صعيد صولا وفراس سعيد بعدما كشفت له عن حبها ومشاعرها التي تكتمها طوال الحلقات الماضية خلال جلسة فى مطعم تفاجأت خلالها بدخول هشام عليها ليتلاعب بها وكأنه لا يعلم شيئا بخصوص علاقتها الجديدة، مما اضطرها لإخبار رشدي ( فراس سعيد) بضرورة عدم المجىء من الحمام إطلاقاً لتتحجج لهشام بأن السبب فى تواجدها هو انتظار ناني ( ايناس كامل) صديقتها.

مسلسل ابن اصول بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم احمد حلاوة، محمد نجاتي، عماد رشاد، حمزة العيلى، رانيا منصور، كريم ابو زيد فى مسلسل من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.