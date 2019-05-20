شكرا لقرائتكم خبر عن من الحب ما قتل.. دينيريس تاريجريان تموت على يد جون سنو فى جيم اوف ثرونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظر متابعو المسلسل الأسطورى Game Of Thrones " جيم اوف ثرونز " ، نهاية أحداث العمل والوصول إلى الوريث الشرعى لـ العرش الحديدى، الذى تنافس عليه الكثير من أبطال العمل منذ بدايته.

وبعد أن استطاعت دينيريس تاريجريان القضاء على سيرسى لانيستر وتدمير مدينة ويستروس بأكملها لتجلس على العرش الحديدى، عكست HBO كل توقعات المتابعين بـ قيام جون سنو بقتلها.

بالرغم من الحب الكبير الذى يجمعهما، ودفاع جون سنو عن دينيريس تاريجريان منذ بداية الموسم الثامن ووقوفه خلفها في كل قرارتها، إلا أنه قتلها بعد أن تأكد أنها ستقوم بإشعال الحروب حول العالم، خاصة بعد الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث الجنون غير المبرر الذى أظهرته على سكان مدينة ويستروس.

ومع اكتشاف تنينها المتبقى على الحياة لموتها، قام بإطلاق نيرانه على العرش الحديدى، حتى ذاب كليا، ليقوم بعد ذلك بحملها والطيران بعيدا، من أمام أعين جون سنو، الذى توقع موته بنيران التنين بعد أن قام بقتلها.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، وانتهى 20 مايو من العام الجارى، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.