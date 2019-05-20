شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أبوجبل الحلقة 14.. خناقة نجلاء بدر ولغز جديد في سرقة الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى الأحداث والمفاجآت وحل الألغاز في مسلسل أبوجبل للنجم مصطفي شعبان المذاع علي قناةon e ، حيث يخرج دياب من السجن بعد أن تنازل وجيه عن المحضر المقدم ضده مقابل حصوله على شركة شقيقه "حسن" مصطفى شعبان.

لكن ذكاء حسن ابو جبل دفعه لنصب فخ لوجيه عند شرائه الشركة ، فقد قرر التنازل عن الشركة لصالحه مقابل الحصول على 40 مليون جنيه ولكن يضع شرطا بعد التنازل يجعل "وجيه" يخسر كل شيء ويتم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة قلبية.

مشادة بين نجلاء بدر "روبي" وأرملة شقيق دياب، حيث ظنت "روبي" أن محمد دياب "سعد" يخونها مع أرملة شقيقه وفي نفس الوقت يحول "حسن" الأموال التي حصل عليها من "وجيه"، ويعطى لأشقائه حقوقهم فيها.

وفى نهاية الحلقة، كشفت عائشة بن أحمد "مريم" زوجة مصطفى شعبان "حسن" عن لغز جديد بشأن سرقة الأموال، حيث قالت له إن "الواد عرسة اللي شغال عند شعبان ابن عمك كان يعرف إن الفلوس في البيت قبل الحريق".