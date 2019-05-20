يوسف الشريف يحتفل بعيد زواجه العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة زوجته الكاتبة إنجي علاء، بمناسبة عيد زواجهما العاشر، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب "الشريف" في تغريدة له: "عيد جوازي العاشر كل سنة وانتي أجمل وأطيب وأحن زوجة في الدنيا".

جدير بالذكر أن يوسف الشريف يغيب للعام الثاني على التوالي عن المشاركة في السباق الرمضاني، منذ أخر أعماله "كفر دلهاب" والذي عُرض في رمضان 2017، ومن المقرر أن يطل على جمهوره في 2020.