بالصور: سهير البابلي في المستشفى

نشر المخرج الكبير عمر زهران، عبر حسابه الشخصي في موقع “فيس بوك” مجموعة صور من زيارته للفنانة سهير البابلي في المستشفى، مطالبًا جمهورها بالدعاء لها، حيث أنها تمر بأزمة صحية ألزمتها التواجد في المستشفى، وكتب زهران في تعليقه على الصور: “كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا سهير البابلي”.

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يذكر أنه تردد في أكتوبر 2018 أخبارا عن تدهور الحالة الصحية لسهير البابلي، ولكن الفنانة إسعاد يونس نفت ذلك تماما، سهير البابلي إحدى أهم الفنانات المصريات، وولدت في محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أعمالها “ريا وسكينة” مع شادية و”مدرسة المشاغبين”. واعتزلت الفن عام 1997 عقب ارتداء الحجاب، في عام 2006، لكنها عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل “قلب حبيبة”.