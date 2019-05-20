شاهد: الجمهور ينتقد دانية الشافعي ويصفها ب”عجوزة”

صرحت الإعلامية ومقدمة البرامج دانية الشافعي خلال لقائها في برنامج تفاعلكم مع الإعلامية سارة دندراوي، عن أكثر ما يزعجها من تعليقات على فيديوهاتها على اليوتيوب، لتكشف عن أحد التعليقات المزعجة قائلة: “عجوزة..أكثر تعليق يزعجني ويجرحني”، وأما عن شعورها بأنها وحيدة لأهلها فقالت: “بالأول شعور جميل لكن لما كبرت حسيت إنو الأفضل يكون عندي إخوان”، وعن علاقتها باليوتيوبر “دحومي” وضحت أنه لا يوجد أي علاقة بينهما سوى الأخوة والصداقة وليس كما يقول الناس .

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