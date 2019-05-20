شاهد.. أميرة محمد: “أنا فاشينيستا التسعينيات.. وخلافي مع زهرة عرفات انتهى”

أكدت الفنانة أميرة محمد خلال لقائها في برنامج “سراي”، المذاع على قناة ATV الكويتية، انتهاء خلافها مع الفنانة زهرة عرفات، مشيرة إلى أن صداقاتها في الوسط الفني قليلة، قائلة: “لا يوجد لدي خلافات بالوسط الفني، وكان هناك سوء فهم بيني وبين زهرة عرفات، وحاليا نحن نتواصل مع بعض ونتكلم، وأنا أصلا بعيدة لأن صداقاتي قليلة بالوسط الفني”، وأضافت: “علاقتي مع الفنانين والفنانات والمخرجين والمنتجين طيبة، لكن أنا أحب أن تكون صداقاتي من خارج الوسط الفني، حتى لما أقعد مع صديقاتي ما أحب أتكلم معهن عن الفن”.

وأوضحت أميرة محمد أنها في النهاية فنانة، وفاشنيستا، قائلة: “هذا الموضوع بالذات عندما يقولون أنت فنانة أو فاشينيستا، أقول لهم، قبل السوشيال ميديا، لما كنا نشتغل مسلسلات، والملابس إللي كنا نلبسها، كان يذكر اسم المصمم في التتر أو في الكادر، ومعناها أن أنا فاشنيستا منذ فترة التسعينيات”.

يذكر أن مسلسل “غصون في الوحل”، آخر أعمال الفنانة أميرة محمد، وهو من بطولة: هدى حسين، عبد الله الطراورة، ريم أرحمة، فوز الشطي، عبد الله السيف، علي الحسيني، من تأليف منى النوفلي، إخراج محمد دحام الشمري.