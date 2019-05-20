تعرّف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، ومنها على المسرح القومى بالعتبة "يعيش أهل بلدي" فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تتراوح أسعار التذاكر بين 30- 50- 70- 100 جنيه.

العرض بطولة أحمد سلامة، انتصار، محمد رضوان، هالة سرور، زكريا معروف، غناء مروة ناجى، موسيقى وألحان على سعد، ديكور وأزياء صبحى السيد، الاستعراضات محمد عبدالصبور، تأليف وأشعار محمد بغدادي، إخراج عاصم نجاتي.

بينما يعرض على مسرح السلام بشارع قصر العيني "الطوق والأسورة"، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

"الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر، وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد،

محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، إخراج ناصر عبدالمنعم.

فيما يعرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل "ترنيمة الفلاح الفصيح"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوميًا من دون إجازات، وتتراوح أسعار التذاكر ٣٠، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه.

مسرحية "ترنيمة الفلاح الفصيح"، بطولة هاني عبدالناصر، حنان الفيومي، وسام مصطفى، إسلام أسامة، مي صفوت، محمود عبدالمحسن، أحمد علاء الدين، إينا فاضل، رانيا علاء الدين، معاذ عسكر، مريم سليمان، رامي ماهر، محمد ثروت، مروة يسري، هيثم درويش، أيفا عادل، محمد حامد، هايدي بركات، صموئيل إسحق، موسيقى وألحان هاني عبدالناصر، ديكور وأزياء رامه فاروق، تأليف

Advertisements

وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.

كما يقام على مسرح الطليعة بالعتبة "كأنك تراه" في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وسعر التذكرة ٢٠ جنيهًا.

يشار إلى أن "كأنك تراه"، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس مى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

بينما يقام على معرض فيصل للكتاب "ست الدنيا"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، العرض من إنتاج فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن "ست الدنيا" نتاج ورشة الرقص الإيقاعي التي إقامتها الفرقة خلال الشهرين الماضيين لأعضاء فرقة الشمس، تحت إشراف الفنان ميدو آدم، العرض تأليف وأشعار بلال إمام، بطولة أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر، وفناني فرقة الشمس، ديكور وملابس هبة الله عبدالحميد، ألحان أحمد الناصر، تصميم وتدريب ميدو آدم. ويعرض في الساعة التاسعة مساءً على ساحة الهناجر بالأوبرا يوميًا لمدة أسبوعين، "الليلة الكبيرة" للأطفال، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك"، التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي.

يذكر أن "الليلة الكبيرة" بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، إخراج صلاح السقا.