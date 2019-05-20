الليلة.. أنوشكا ضيفة "رسايل" مع جيهان عبدالله علي نجوم اف ام

تحل الفنانة الكبيرة أنوشكا، ضيفة علي برنامج "رسايل" مع المذيعة جيهان عبدالله علي إذاعة نجوم اف ام، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تبث أنوشكا خلال الحلقة عدة

رسائل لأصدقائها وأسرتها ومحبيها وأيضا رسائل لمنافسيها، حيث يعتمد البرنامج الذي يُعرض خلال شهر رمضان، علي إستضافة نجوم الفن للكشف عن أبرزالرسائل في حياتهم.يذكر أن أخر أعمال أنوشكا مسلسل "حلاوة الدنيا"، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2016، وشاركها البطولة كل من: هند صبري، ظافر العابدين، حنان مطاوع، هاني عادل، رجاء الجداوي، تأليف تأليف تامر حبيب، وانجي القاسم، وإخراج حسين المنباوي.