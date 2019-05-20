أعربت المطربة إليسا عن حبها لأغنية إعلان "قادرين نعلمها"، للفنان محمد حماقي، ضمن الحملة الخيرية لجمع التبرعات لمستشفى 500500 في شهر رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتبت إليسا في تدوينة عبر صفحتها قائلة: "أنا عاجزة عن الكلام، حماقي يا له من فيديو جميل".
يذكر أنه ظهر خلال الكليب عدد كبير من النجوم، منهم يسرا ورجاء الجداوي
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على رأي إليسا في إعلان حماقي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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