فن ومشاهير

تعرّف على رأي إليسا في إعلان حماقي الجديد

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 أعربت المطربة إليسا عن حبها لأغنية إعلان "قادرين نعلمها"، للفنان محمد حماقي، ضمن الحملة الخيرية لجمع التبرعات لمستشفى 500500 في شهر رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

 كتبت إليسا في تدوينة عبر صفحتها قائلة: "أنا عاجزة عن الكلام، حماقي يا له من فيديو جميل".

 يذكر أنه ظهر خلال الكليب عدد كبير من النجوم، منهم يسرا ورجاء الجداوي

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وليلى علوي وعمرو يوسف وآسر ياسين وريهام عبدالغفور وهنا شيحة وحلا شيحة ويسرا اللوزي وكريم فهمي ومي عمر وميار الغيطي ومي الغيطي وأمينة خليل وإنجي المقدم وإياد نصار وأحمد خالد صالح، والشاعر أمير طعيمة، والكاتب تامر حبيب.. وآخرون.

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