بعد سرقة الأفيش.. مؤلفة تعلن سرقة تفاصيل "حكايتي" من روايتها

أعلنت المؤلفة نور عبدالمجيد، أن مسلسل "حكايتى" لياسمين صبرى مسروق من روايتها "لاسكالا" بشخصياته "يسر الغندور".. "عزيز الفوال".. "بچاد"، "اليزابيتا بوسكيمى"، ووصفت كاتب المسلسل محمد عبدالمعطى بأنه اغتصب شخصياتها الروائية وبدل أسماءهم فى عمله الجديد.

قالت: "داليدا فى المسلسل هى يسر الغندور فى الرواية، صوفيا أمها الفرنسية فى المسلسل هى ناتاشا بافلوف فى الرواية، سليمان شديد الطاهر، هو بهجت الغندور.. سليم شديد الطاهر هو عصمت الغندور.. نادر ابن عم داليدا هو فريد ابن عم يسر.. على البارون هو عزيز الفوال، خلود هى خديجة، فريدة عسل هى إليزابيتا بوسكيمى، زوجة سليمان الطاهر

هى قدرية، الخان بدلًا من دمرو، الإسكندرية بدلًا من إيطاليا!

تابعت: "هروب داليدا من الخان إلى الإسكندرية هو هروب يسر من دمرو إلى إيطاليا.. لأنهم لم يجدوا من تجيد رقص الباليه والسباحة والغناء فجعلوها مصممة أزياء.. حتى حادث محاولة الاعتداء على يسر على مركب الهجرة جعلوه فى ميكروباص.. حتى ذاك القرط الماسى الذى أهدته الأم لابنتها فى الرواية جعلوه سلسلة ذهبية فى المسلسل.. ماتت الأم فى الحلقات وتزوج الأب كنوع من ذر الرمال فى الأعين!!

قالت نور: "حاولت أن أتجاهل الأمر ولكن بعد أن شاهدت الحلقات شعرت أن سكوتى هو أمر يحاسبنى الله عليه.

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يذكر أن المسلسل واجه أزمة السرقة من قبل فى بوستراته الدعائية للمسلسل، وظهرت ياسمين، مرتدية فستانًا أحمر اللون، وحولها عدد من الأشخاص يقومون بتظبيط الفستان الخاص بها، واتضح أنه مسروق فكرته من الفيلم الوثائقي الفرنسي " dior and i".

أما الأفيش الدعائي الثاني، الذي طرح، التي ظهرت فيه وهي خياطة، على ماكينة خياطة، واتضح أيضًا أنه يشبه إلى حد كبير النجمة العالمية كين وينسلت في فيلم "dressmaker".

مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي، إنتاج تامر مرسي، يتولى إخراجه أحمد سمير فرج، ومن بطولة الفنانة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وأحمد حلاوة ودنيا المصري، وغيرهم من نجوم الفن.