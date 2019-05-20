الليلة.. ناهد السباعي ضيفة بسمة وهبة في "شيخ الحارة"

تحل الفنانة ناهد السباعي، ضيفًه على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، في

تمام الساعة الـ6:40 مساءً.

يشار إلى أن "شيخ الحارة" برنامج حواري تستضيف "وهبة" من

خلاله عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار إلى تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.