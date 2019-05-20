كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تفاصيل الحلقة الجديدة من "قمر هادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل قمر هادي الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، ويتم عرضه على مجموعة قنوات on بشكل حصري.

حيث بدأت حلقة قمر هادي بالكشف عن هوية الشخص الذي كان يتحدث مع مريم "يسرا اللوزي" والذي يسمي الدكتور وليد "أمين عزب" حيث انه الدكتور المعالج لفيروز "ريم عبد القادر" ابنة هادي أبو المكارم" هاني سلامة" وانها لدية مشاكل نفسية خطيرة.

كما كشفت حلقة قمر هادي عن قيام هادي أبو المكارم" هاني سلامة" بارتكاب جريمة قتل من اجل الانفراد بتاجرة المواد المخدرة حيث قام هادي بقتل الدكتور تيمور" عزوز عادل" بضربة بالرصاص في رأسه , كما قام رجاء بسرقته تمثل فرعوني من سيارة تيمور يعد عمرة الي 700 ألف سنة.

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وانتهت أحداث قمر هادي بمفاجأة صادمة للمشاهدين حينما أعلنت فيروز "ريم عبد القادر" لوالدها هادي أبو المكارم" هاني سلامة" بأنه ليس والدها ليدخل الجمهور في لغز وحيرة جديدة حلو شخصية "فيروز" من هو والدها ومن هي والدتها.

ويعد مسلسل "قمر هادي" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور.