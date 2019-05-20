كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل حكايتي الحلقة الرابعة عشر رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل حكايتي للفنانة ياسمين صبري، أحداثا مثيرة، حيث روت لأحمد صلاح حسني قصتها الحقيقية واعترفت له بتفاصيل ماحدث لها من ابن عمها.
مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.