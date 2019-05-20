كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الخامسة عشر من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتم عرض مسلسل هوجان الحلقة 15 في تمام الساعة 10.30 مساءً وذلك عن طريق قناة الحياة، وتكون اعادة مسلسل هوجان الحلقة 14 ، فى تمام السابعة صباحاً والثالثة عصرا، وبجانب هذا يعرض مسلسل هوجان على قناة أبوظبي دراما، في التاسعة مساء ابتداء من اليوم والإعادة في اليوم التالي الساعة الواحدة ظهرًا، بينما يعرض على قناة أبو ظبى فى السادسة مساء والإعادة تكون في الثانية بعد منتصف الليل.

مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

