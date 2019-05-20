كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل هوجان الحلقة الرابعة عشر رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الرابعة عشر من مسلسل هوجان،، حيث ذهب لطفى الحراق لإعادة نوجة "بائعة المناديل" لمنزل الزوجية، وسماح والدتها وإقناعها بأن تعود معه، وبعد محاولات وبعد موافقة نوجة، أُصيبت والدتها بأزمة صحية أسفرت عن وفاتها.

مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.