كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. كريم محمود عبدالعزيز يزو ر قبر والده في "شقة فيصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "شقة فيصل"، بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز، أجواء من الدرما والحزن، والتشويق والإثارة، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، حيث تبدأ بزيارة "ميزو" لقبر والدته.

يعود "ميزو" للقاهرة حزينا، ضمن أحداث الحلقة الـ14 من شقة فيصل فيجد صاحب العمارة يطلب "سكر" للزواج إلا أنها ترفض فيبلغ عنهم الشرطة بتهمة استخدام الشقة في الأعمال المنافية في الآداب.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.