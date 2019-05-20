الحلقة الرابعة عشر من مسلسل هوجان رمضان 2019

حيث ذهب لطفى الحراق لإعادة نوجة لمنزل الزوجية، وإقناعها بأن تعود معه، وبعد محاولات وبعد موافقة نوجة، أُصيبت والدتها بأزمة صحية أسفرت عن وفاتها.

وفوجئ لطفي الحراق ونوجة بحضور هوجان لتقديم العزاء فى والدتها، بعد ما أبلغه "حورس" بوفاتها، وعقب انتهاء العزاء تلقى هوجان اتصالًا هاتفيا من وردة يخبره من وراء إطلاق النار على كمال اللباد وابنته، ليتوجه فورا لكمال بيه ويصطحبه إلى مزرعة وتمكنا من تسليم 7 أشخاص للشرطة، وأُصيب اللباد بالصدمة عندما شاهد سائقه من ضمن المتآمرين عليه ليقرر قتله.

مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

