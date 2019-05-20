كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. التفاصيل الكاملة للحلقة الجديدة من "شقة فيصل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بداية مشوقة للفنان كريم محمود عبدالعزيز، في الحلقة الـ14 من مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "شقة فيصل"، حيث بدأت أحداث الحلقة الذي يُعرض على قنوات MBC مصر، برفض أيمن ريموت "الراحل وائل نور" لطلب الصول حكيم "أحمد حلاوة"، بتبنيه لابنه هانى، وأقنعه باللجوء إلى الدعاء؛ ليكرمه الله بالذرية الصالحة.

وقام تمساح "مصطفى أبو سريع"، خلال أحداث "شقة فيصل" بإعطاء ميزو هاتف بدلاً من هاتفه المسروق، وأخبره بنيته فى العيش معه واحتياجه للعمل، وساعده ميزو وأقنع جاره "زغلول" بتعينه معه في العمل، فيما بعد بدأ تمساح في العمل مع ميزو.

كما حاول المعلم شرابي "ضياء الميرغني"، ضمن أحداث "شقة فيصل" التقرب من سكر عن طريق شقيقتها شربات (نسرين إمام)، التي ظلت تقنعها بالزواج منه، ولكنها رفضت بشدة.

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ثم ذهب أشرف زغللة "أحمد فتحى" إلى شريك "رزق" في تجارة المخدرات، وأقنعه بدخوله معه في شراكة بعد القبض على رزق، وطلب من زوجته غادة دفع ثمن جرعتها المخدرة واستغل إدمانها في الحصول على المال، خلال أحداث "شقة فيصل".

وخلال أحداث "شقة فيصل" قام ميزو وتمساح بالإشتراك مع العمال في أخذ حق زغلول، الذي تم الاعتداء عليه وكسر زجاج سيارته من جانب أحد البائعين؛ لذهابه إليه وضربه بعدما أخبرته "منة عرفة"، أنه حاول التحرش بها.

انتهت أحداث حلقة "شقة فيصل" بتعرض سكر إلى حادثة سرقة مجوهراتها، ولكن ميزو أنقذها وتمكن من اللحاق بالسارق واكتشف فيما بعد أن السارق هو "بلحة"، ويعمل صبي بالقهوة، وتم القبض عليه بواسطة الصول حكيم، مما جعل سكر تثق به وتطورت العلاقة بينهم.