مسلسل ولد الغلابةالحلقة الرابعة عشر رمضان 2019

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بشعور عيسى بالندم حينما يعلم بأن عزت وضاحي يعرفان كل الحديث الذي يدور بينه وبين فرح وأنه على دراية تامة بالخطة، معتقداً بذلك بأن نهايته اقتربت وأن الاعدام وحبل المشنقة سيكون مصيره، ويفكر مراراً وتكراراً حتى يجد الحل باعتراف عبد القادر سائق فرح على نفسه، بأنه قتل ضاحي انتقاماً لفعلته مما فعله في ولي نعمته عزت ومقابل هذا الاعتراف يحصل السائق على نصف ميراث فرح التي تجسدها الفنانة مي عمر.

"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة" بدأت