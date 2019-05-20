شاهدوا.. شكران مرتجى تفقد وعيها ومحبوها قلقون عليها

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:58 صباحاً - انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة السورية ​شكران مرتجى​ وهي فاقدة لوعيها والى جانبها طبيب وكأنها نقلت الى المستشفى. وصدم محبوها بهذه الصورة واجتاحوا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ليسألوا عنها فردت عليها وطمأنتهم وكشفت انها بخير ولم يحدث لها اي شيء بل هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد وكتبت: أنا بخيرررر ياغوالي اللي صار مشهد ببداية كاش مع النجوم بسسسس بحبكم لاتقلقوا كذبة آخر آيار..أسفين ضرورة نظمي ونظمية View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> Advertisements F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> https://www.instagram.com/p/BxqNPOCiWSw/شكران_مرتجى : أنا بخيرررر ياغوالي اللي صار مشهد ببداية كاش مع النجوم بسسسس بحبكم لاتقلقوا كذبة آخر آيار ❤️❤️❤️❤️❤️❤️أسفين ضرورة نظمي ونظمية #كاش_مع_النجوم #syriaa_drama A post shared by Drama News – دراما نيوز (@syriaa_drama) on May 19, 2019 at 2:38pm PDT

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