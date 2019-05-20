مايا دياب تنتقد برنامجاً لبنانياً: هدفه يبهدل الفنان وتاريخه.. هل مسموح استهبال المشاهد؟؟

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:58 صباحاً - إنتقدت الفنانة اللبنانية مايا دياب برنامجاً لبنانياً دون أن تسميه، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”في برنامج لبناني برمضان هدفه يبهدل الفنان وتاريخه، هل الإنهبال مسموح ولهالدرجة؟؟هل مسموح استهبال المشاهد؟؟ شو الهدف ؟؟؟ عيب”.
وتفاعل المتابعون مع تعليقها هذا، حيث تساءلوا عن إسم البرنامج الذي تقصده.
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