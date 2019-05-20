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كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:58 صباحاً - خضعت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان لعملية تجميلية في الأنف، وقد اعترفت بذلك خلال ظهورها في مقابلة مع لورا فاسار، وقالت ان شيئاً ما قد تغيّر في وجهها. وعلى الفور لاحظ المتابعون ان أنف كلوي تغير كثيرا حيث علق أحدهم: “ماذا حصل لأنف كلوي؟” مشددين على فكرة انها لم تكن تحتاج لعملية تجميلية لأنفها خصوصا انها كانت جميلة من دونها لكن يبدو انها قررت ان تعدل في شكله.
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A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 14, 2019 at 5:12am PDT
وكانت قد كشفت كلوي قبل سنتين أنها تفكر في الحصول على عملية تجميل في أنفها، بعد أن توّقع أحد المعجبين أنها قد خضعت فعلاً للعملية، لكنها علّقت على الموضوع قائلةً: “أعتقد أني سأخضع لعملية التجميل لأنفي، وأنا أفكر بذلك كل يوم، لكني خائفة من الخضوع تحت أدوات الجراحة، وأفضل الظهور بأنفي كما هو”.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوي كارداشيان تخضع لعملية تجميلية لأنفها.. شاهدوا كم تغيرت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.