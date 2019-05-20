مصطفى قمر ينشر صورة ابنته للمرة الأولى.. هل تشبهه!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:58 صباحاً - نشر الفنان المصري ​مصطفى قمر​ للمرة الأولى صورة لابنته جودي بمناسبة حلول عيد ميلادها، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق مصطفى قمر على الصورة قائلا: “بنتي جودي القمر كل سنة وانتي طيبة ياجوجو ياحبيبتي اجمل بنوتة في العالم حبيبة بابي ربنا يحفظك ويحميكي يا مفتاح الجنة”. يشار إلى أن مصطفى قمر أعلن منذ فترة عن استعداده لتقديم مسلسل مع الممثلة المصرية يسرا.

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