شاهدوا سيرين عبد النور تعلق على مشاهدها الجريئة مع تيم حسن في الهيبة.. وتكشف رد فعل زوجها!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 11:58 صباحاً - كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن رد فعل زوجها فريد رحمة على مشاهدها الجريئة مع الفنان تيم حسن، ضمن سياق مسلسلهما الرمضاني “الهيبة-حصاد”.

اعترضت سيرين عبد النور على الانتقادات التي وجهت لها مع تيم حسن، بخصوص مشاهدهما في مسلسل “الهيبة-حصاد”، حيث اعتبرها البعض جريئة ولا تناسب شهر رمضان، لترد بحسم أن هناك مسلسلات أخرى بها مشاهد اغتصاب ومشروبات كحولية، متسائلة: “أليست هذه مشاهد لا تصلح أيضاً في رمضان؟!”.

وأضافت سيرين عبد النور أن المسلسلات تقدم نماذج موجودة في المجتمع، ليس شرطاً أن نتفق معها ولكن هذه شخصيات تعيش معنا.

وعن رد فعل زوجها من مشاهدها الجريئة مع تيم حسن، قالت سيرين عبد النور أن زوجها يشاهد العمل معها، ويبتسم من تمثيلها فهو يعلم جيداً أن الأمر برمته كله تمثيل ويتفهم الوضع تماماً.



وكانت اعتراضات عدة نالت من مشاهد سيرين عبد النور وتيم حسن، حيث وجدها البعض جريئة ولا تناسب شهر رمضان.



يذكر أن مسلسل “الهيبة-حصاد” يحصد مشاهدة عالية مع عرضه حالياً على الشاشة، خاصة مع وجود الثنائي اللافت تيم حسن وسيرين عبد النور.

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